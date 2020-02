NTT DoCoMo también cancela su participación del MWC20

Siguen las cancelaciones del Mobile World Congress 2020 (MWC20), pero quizá la que parece más significativa, en estos momentos, es la anunciada por NTT DoCoMo, por ser uno de los principales operadores del mundo y porque los operadores son piezas centrales del congreso, a pesar de que en los últimos años otros verticales, como el de automoción, han ido incrementando su presencia. De hecho, el congreso cuenta con más de 2.800 expositores, y muchos ya no son directamente del sector de las telecomunicaciones móviles.

Así, en términos relativos, el número de cancelaciones no es aún dramático, si bien el nombre de las empresas que ya han cancelado, como son Ericsson, Amazon Web Services, Amdocs o Sony —y como no NTT DoCoMo— son importantes. MWC20 no deja de ser un monstruo de evento donde se reúnen miles de personas de todo el mundo y de cientos de empresas.

Si bien aún quedan muchas empresas que no se han pronunciado, las próximas 48 horas se antojan criticas para saber realmente el alcance del problema y, sobre todo, de sí el evento corre peligro de cancelación —GSMA anunció este domingo que el evento no se cancelaba—, lo que sería un serio contratiempo para GSMA, empresas medianas y pequeñas que comprometen presupuestos proporcionalmente elevados para esta cita, y para toda la ciudad de Barcelona que espera este encuentro con anticipación por el ingreso que se produce durante esta semana.

La GSMA ha intentado durante el fin de semana, con varios comunicados, calmar las aguas entre aquellas empresas que aún dudan sobre su participación. Para dar mayor seguridad ha incluido ciertas medidas de seguridad que parecen más estéticas que efectivas y, además, está contando con la ayuda del Gobierno Catalán y de la ciudad Barcelona, los cuales no sólo reiteran que el sistema de salud está capacitado para detectar y aislar posibles personas infectadas, sino que además alertan que no hay ningún motivo para la preocupación. Algo que evidentemente no está acabando de convencer a muchas de las empresas que creerán que las grandes como Amazon, Ericsson o NTT DoCoMo tienen información privilegiada y por eso cancelan. El efecto contagio es evidente que ya estaría en marcha.

Iremos actualizando los avances en esta materia y aquí pueden ver la lista de empresas que ya han confirmado su cancelación:

Amazon Web Services Amdocs CommScope Ericsson LG NTT DoCoMo Nvidia Sony Viavi Solutions

A continuación nuestro podcast del viernes pasado donde tratamos el tema del coronavirus con información que podría ser de utilidad para aquellos que aún dudan sobre si viajar o no a Barcelona.