Encuesta BCN2020: estado del sector de las telecomunicaciones móviles en Latinoamérica

La llegada de la Covid-19 está impactando a todos los sectores sociales y económicos a escala mundial. Aún así, como dijo Freddie Mercury en su famosa canción, show must go on. Durante el mes de marzo se celebró el BCN2020 LATAM SUMMIT, el único evento virtual del sector de las telecomunicaciones para América Latina. Más de 800 ejecutivos participaron del mismo, y más de 200 participaron en una encuesta que se inició en febrero y concluyó a mediados de marzo —justo cuando Covid-19 empezaba a hacer estragos a escala planetaria—.

Esta encuesta refleja la posición de muchos ejecutivos de la industria de las telecomunicaciones móviles sobre su funcionamiento en el medio y largo plazo. Temas como despliegues 5G, retos y oportunidades de la nueva tecnología, la transformación digital, el avance del negocio IoT, el desarrollo de nuevas soluciones gracias a las comunidades de código abierto, entre otras, están plasmadas en los resultados de esta encuesta que sirve de guía para entender el estado del sector en este 2020.