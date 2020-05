Liderazgo y Covid-19: 5G es una tecnología muy importante, pero el coronavirus retrasará su adopción

El Covid-19 está siendo un gran disruptor económico y social y los operadores de telecomunicaciones están demostrando ser actores clave para reducir su impacto. Este hecho podría hacer pensar que, una vez pasada la pandemia, los gobernantes entenderían que esta infraestructura necesita potenciarse y que se deben crear incentivos agresivos para su desarrollo.

En TeleSemana.com hemos pseudo bautizado a la 5G como una “tecnología país” por el supuesto impacto que tendrá en la competitividad de las naciones —Michael E. Porter tendrá que actualizar su ladrillo The Competitive Advantage of Nations para incorporar la variable 5G en el futuro—.

Si los gobernantes comparten esta visión de las redes viendo el escenario actual y el potencial de la 5G, queda claro que no sólo habrá que reforzar los sistemas sanitarios. Sin embargo, uno de los principales líderes del sector de las telecomunicaciones en Colombia, Carlos Zenteno, CEO de Claro, cree que la 5G se retrasará debido al impacto económico general y sus repercusiones en los operadores de telecomunicaciones, no sólo porque pueda caer el consumo y, por ende, los ingresos, sino porque los precios de infraestructura están denominados en dólares y la 5G no es, precisamente, una tecnología suministrada por ONGs tecnológicas.