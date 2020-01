Para ganar el control del hogar, Amazon tienta a los operadores con nueva versión de Fire TV

En el ámbito de las telecomunicaciones es normal ver a los gigantes de Internet como una amenaza. Desde que aparecieron, los operadores se quejaron de que utilizaban sus redes para dar servicios sin pagar nada a cambio. Más ágiles y enfocados al usuario que los operadores, las grandes empresas de Internet fueron abarcando nuevos negocios y tomando protagonismo a expensas de los operadores de red.

Uno de los terrenos dónde se puede observar esta situación es el hogar. Los operadores de servicios de telecomunicaciones creían tener el hogar cautivo con sus conexiones de banda ancha y su servicio de televisión. Sin embargo, llegó Netflix y sus servicios de streaming, los televisores inteligentes, Google Home y Alexa, entre tantos otros dispositivos que tienen esta semana en el CES su principal foco de atención.

Los operadores fueron perdiendo protagonismo en un hogar cuyos habitantes dialogan diariamente con los gigantes de Internet, mientras que con el operador solo tienen relación al pagar mensualmente la cuota de banda ancha.

En el hogar hay una feroz competencia por ser la plataforma que controle todos los dispositivos que se conectarán en los hogares. La lucha entre Google y Amazon, principalmente, es feroz. Telefónica y otros operadores alrededor del mundo están buscando su posición en el mercado para poder tener un rol estratégico como puerta de entrada a lo que la industria dio en llamar Hogar Inteligente. Así, aparecen iniciativas como la plataforma de aplicaciones de Movistar TV y las alianzas con compañías de seguridad informática para proteger la conexión de los dispositivos.

En este marco de competencia, los gigantes de Internet no parecen ver a los operadores como una amenaza. Mas bien, intentan apalancarse en ellos en los mercados en los que todavía no han podido penetrar. La estrategia no es nueva. Ya lo había hecho Facebook con su Internet.org -—luego rebautizado como Free Basics— y ahora lo está haciendo Amazon para el negocio de Fire TV.

Antes de comentar el anuncio de Amazon prendamos el televisor. Hasta no hace mucho los usuarios sólo tenían la posibilidad de consumir contenidos de la TV de aire o del set-top-box de la TV paga, si teníamos contratado una suscripción. Ahora, se le suma la plataforma del SmarTV y la variedad de dispositivos de streaming como Chromecast, Roku y FireTV.

Un reporte de Conviva al cierre del tercer trimestre del año indicó que la visualización de contenidos en streaming creció un 53 por ciento año a año desde distintos dispositivos (TVs, PCs y dispositivos móviles). La TV conectada es el principal dispositivo utilizado al representar el 58 por ciento de las visualizaciones. En este sentido, Roku se mantiene como principal dispositivo con el 44 por ciento de la participación de mercado, seguido de Amazon Fire TV (20 por ciento) y Apple TV (nueve por ciento).

La competencia por ser la plataforma del control del hogar —y de los contenidos que se ven en el hogar— es cada vez más fuerte. Las distintas plataformas —desde los SmarTV a los dispositivos de streaming y set-top-boxes de los operadores— intentan convertirse en la página de inicio desde dónde los consumidores acceden a sus contenidos favoritos. Por eso se pone tanto esfuerzo en integrar aplicaciones como Netflix a las distintas plataformas.

Tener el control del hogar es también estar presente en la mayor cantidad de hogares y dispositivos posibles. Por eso, Android TV ya había iniciado acuerdos con operadores de TV paga para que utilicen su sistema. Un camino similar es el que acaba de anunciar Amazon, que buscará llevar su Fire TV a todo dispositivo conectado, incluyendo automóviles y barras de sonido.

Amazon acaba de lanzar una nueva edición de FireTV especial para operadores con el objetivo de que ellos puedan ofrecer a sus usuarios el dispositivo de forma “customizada y costo-efectiva”. Los primeros contratos fueron firmados con Tata Sky en India y Verizon en los Estados Unidos. Además, la compañía ya está trabajado con la Cooperativa de Televisión por Cable Nacional (NCTC) para que sus miembros puedan entregar reproductores de TV de streaming directamente a sus consumidores.

La jugada de Amazon demuestra que los operadores pueden ser un buen canal para distribuir sus productos y los OTTs no dudan en aliarse con ellos para lograr mayor alcance. De hecho, la competencia entre estos jugadores está impulsando a que las compañías viren hacia los operadores como aliados para crecer, lo que promueve la teoría que a mayor cantidad de OTTs, más relevancia alcanzan los operadores.

Desde el mundo de Internet ya se vienen empujando distintas alianzas con los operadores. Ahora queda en manos de los operadores tener la habilidad necesaria para que estas asociaciones permitan generar valor y nuevos negocios, en vez de ser sólo un vehículo para que estos gigantes de Internet hagan sus negocios y lleguen a cada vez más cantidad de usuarios.