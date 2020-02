MinTIC resuelve conflicto con Partners solicitando garantía de seriedad y asigna espectro subastado en 2019

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) tomó dos decisiones el jueves, intentando conformar a los jugadores del mercado.

El ministerio se encontraba en una situación incómoda luego de la licitación de espectro ocurrida el 20 de diciembre, el “error de Partners”, la renuncia de espectro y el malestar que este tema había causado en los operadores.

Esta semana, justo antes de que el ministerio haga pública su decisión, Tigo (Millicom) —uno de los operadores más combativos— había enviado una misiva al presidente de la Nación, Iván Duque, señalando que, de aprobarse la asignación de espectro a Partners, se estarían modificando las reglas de juego, sentando un mal precedente para la industria.

El argumento de Tigo y Movistar, principalmente, era que, de aceptarle la jugada a Partners, se estaba creando un precedente que complicaría futuras inversiones. Los operadores argumentaban que, si un operador puede renunciar a una licencia sin que ello suponga un problema, se abre la puerta a que en próximas licitaciones se inflen los precios para evitar que otros jugadores puedan competir. La razón era que si existía la posibilidad de devolver el espectro más adelante, sin sufrir ningún tipo de punición, se abría la puerta para que los operadores decidan ejercer este tipo de actividades en el futuro.

Quizás es por esta razón que el MinTIC decidió ayer ejercer la garantía de seriedad de la oferta a Partners por la renuncia al bloque de 10 MHz en la banda de 2,5 GHz por el que había ofertado —por error—, 1,74 billones de pesos (528 millones de dólares). “El ministerio no ha encontrado razón alguna para no aplicar las consecuencias establecidas en el literal b del Artículo 10 de la Resolución 3078 de 2019 (NdR: el documento que establecía las bases de la subasta)”, señala en un comunicado.

Si bien los competidores insistían en que Partners no debía recibir la asignación de ninguna porción de espectro —quizás con el objetivo de que no entre un nuevo operador al país—, el ministerio resolvió únicamente no asignar el bloque de 10 MHz en la banda de 2,5 GHz (la porción de espectro a la que el operador había renunciado). A cambio, solicitó el pago de 42.000 millones de pesos (12,3 millones de dólares) por no cumplir con la oferta, tal y como se expresa en las bases y condiciones. La medida, no obstante, no conformó a la industria. “El MinTIC cambia las reglas de juego y llena de incertidumbre jurídica un proceso que requiere altas inversiones a largo plazo en el país” comentó Tigo al conocerse la decisión del ministerio.

“Es importante aclarar que el retiro de una oferta válida es un acto unilateral que obedece a la liberalidad del participante, y sobre el cual el Ministerio no está facultado legalmente para aceptar o rechazar, sino para aplicar las consecuencias que de ello se derive, tal y como se ha procedido en esta ocasión”, señala el MinTIC, casi como una respuesta al pedido de los operadores de ser más severos con Partners.

Con esta decisión, el MinTIC pudo avanzar con las asignaciones de espectro, medida que los operadores, igualmente, celebraron. Es que, en realidad, los operadores se veían en una encrucijada. Si MinTIC decidía tomarse más tiempo para evaluar el tema Partners, se corría el riesgo que las asignaciones se demoren, algo que no estaban dispuestos a aceptar. Si solo se le asignaban las frecuencias a Claro y Tigo, pero se reservaba más tiempo para evaluar la situación de Partners, el nuevo operador podría argumentar que el ministerio no estaba siendo justo, perjudicando su entrada en operaciones.

Con esta decisión, MinTIC da por saldado el asunto —al menos, si no surge ninguna otra objeción— y los operadores pueden poner manos a la obra para desplegar sus nuevas redes. A partir de ahora, Claro contará con un bloque en la banda de 700 MHz y tres bloques en la banda de 2500 MHz; Tigo con dos bloques en la banda de 700 MHz y Partners, con un bloque en la banda de 700 MHz y dos bloques en la banda de 2500 MHz. Lo compromisos de inversión suman 1.348 localidades en el caso de Claro, 1.636 localidades en el caso de Tigo y 674 localidades para Partners.

Colombia suma un nuevo operador, lo que intimida a los actuales competidores. La decisión del MinTIC no llega a convencer al mercado, pero, al menos, el período de incertidumbre ha llegado a su fin.