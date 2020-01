Colombia: quita de IVA a smartphones económicos impulsó migración a gama media

La Reforma Tributaria que aplicó Colombia desde el primer día de 2017 implicó cambios en varios aspectos y uno de ellos fue la eliminación de una gama de smartphones de la lista de equipos susceptibles del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que desde entonces pasó del 16 al 19 por ciento. Tres años de distancia permiten evaluar cómo se movió la venta de dispositivos móviles en el país y, en consecuencia, cuál fue el impacto de la normativa sobre este asunto.

El artículo de la ley 1819/2016 que habla de la exoneración impuestos para equipos pasó casi desapercibido en las discusiones del momento. Los medios tradicionales se concentraron en el cambio en el porcentaje en el IVA al tiempo que la queja de algunas entidades sobre la aplicación del impuesto al consumo a planes de datos ganó las páginas de los medios especializados. También con esa normativa el país se convirtió en uno de los primeros de América en aplicar impuestos para OTTs.

El apartado 424 es el que menciona a los “bienes que no causan impuestos y, por consiguiente su venta o importación no causa impuesto sobre las ventas”. El punto cinco señala a las computadoras personales de escritorio o portátiles cuyo valor no exceda de 50 UVT (hoy 1,7 millones de pesos o 532 dólares) y el seis, en tanto, hace lo propio con “los dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) cuyo valor no exceda de 22 UVT (hoy 783.354 pesos o 234 dólares)”.

Datos de Counterpoint permiten advertir que la venta de smartphones en Colombia en 2017 fue prácticamente la misma que el año anterior. En otras palabras, la normativa no acompañó un crecimiento en el número de unidades vendidas y, para más, ese año hubo un freno si se considera que la variación entre 2015 y 2016 fue de 9,4 por ciento. En 2018, en tanto, también hubo baja interanual en el orden del 2,6 por ciento, lo que da más argumentos a la idea de que la ley no redundó en más ventas.

“Cuando hay una normativas de este tipo lo que ocurre, por lo general, es que hay un impacto inicial pero después el consumidor se acostumbra y los números dependen mucho de lo que hagan las marcas para mantener las ventas”, explicó a TeleSemana.com Tina Lu, analista Senior de Counterpoint. También hay que tener en cuenta para el análisis que Colombia no escapa del patrón regional (y global) marcado por usuarios que cada vez demoran más en renovar sus dispositivos móviles.

En lo que sí fue clave la normativa fue en que los consumidores que adquirieron equipos se vuelquen por gamas intermedias. “En cuanto a unidades el mercado posiblemente se hubiera comportado igual sin la reforma, pero se hubieran comercializado celulares de gama más baja. Esto impulsó a que los usuarios puedan acceder a un celular con más y mejores prestaciones. Colombia estaba un poco atrás en la adopción 4G y esto acompañó una migración”, indicó Lu.

En números, la venta de teléfonos con precio mayorista de hasta 100 dólares redujo casi cinco puntos su participación en las unidades vendidas entre 2016 y 2017. Esa cuota fue capitalizada en su totalidad por dispositivos de entre 100 y 200 dólares, en una tendencia que se mantuvo en 2018. Este crecimiento se vio acompañado, además, por la inclusión de nuevos dispositivos de hasta 200 dólares, empujado principalmente por Huawei, agregó la ejecutiva.

Las variaciones impositivas alteraron la participación de los fabricantes en la venta de dispositivos móviles. Huawei pasó de una cuota de 17 por ciento al 24,3 por ciento entre 2016 y 2019, lo que le permitió acercarse a Samsung, que se mantiene como líder con una participación casi sin cambios de 35 por ciento. El otro que trepó fue Motorola, cuyo share pasó del 10 al 16 por ciento en los últimos tres años. Apple mantuvo el 10 por ciento que ahora lo ubica en cuarto lugar, entre otros, según cifras de Statcounter.

Así las cosas, la conclusión es que la aplicación de la reforma tributaria de 2017 no fomentó la venta de equipos telefónicos en Colombia pero sí ayudó a una migración de los consumidores hacia equipos de gama media, alcanzados por la exoneración. En el camino, Huawei y Motorola ganaron participación con nuevas unidades de ese tipo. Firmas con Apple, en tanto, mantuvieron su cuota como consecuencia de que los teléfonos de más de 200 dólares (precio mayorista) también se venden cada vez más en el país.