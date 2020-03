Proyecto busca que quede claro que los saldos prepagos no vencen en México

La diputada María Luisa Noroña Quezada, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una propuesta que tiene como objetivo modificar el apartado de la reforma sectorial que habla de los saldos prepagos para que quede claro que las recargas de esta modalidad no están sujetas a ningún plazo de vigencia en México. La iniciativa todavía debe afrontar una serie de instancias para obtener luz verde.

Se pretende modificar, en concreto, el inciso 16 del artículo 191, que señala entre los derechos de los usuarios que “en los servicios móviles de prepago el saldo no consumido a la fecha de expiración le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha”. Esto, a criterio de la proponente, deja lugar a una interpretación “mañosa y abusiva” por parte de los operadores.

La propuesta es que el texto se modifique por el siguiente. “(El usuario tiene derecho a que) en los servicios móviles de prepago, el saldo recargado o el no consumido no sea sujeto a ningún plazo de vigencia, expiración, utilidad, aprovechamiento, reactivación, validez o caducidad, ni a condicionamiento alguno para su disponibilidad, disposición y utilización; y a que, el saldo que no sea consumido, le sea abonado en las recargas que se llevan a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha”.

Con esto, el objetivo es que el vencimiento no se convierta en prohibitivo de acceso al servicio móvil para los consumidores prepago considerando que, según esgrimió, el 34 por ciento de los usuarios de este tipo cargan menos de 50 pesos (2,5 dólares) por vez. “Lo que motiva a elegir este esquema es la economía familiar”, sintetizó la legisladora en diálogo con El Economista.

Según los últimos datos públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de aprobarse, la medida tendrá impacto en 101,2 millones de líneas móviles, lo equivalente a casi el 84 por ciento del mercado local. Telcel es responsable del 61 por ciento de este segmento, Telefónica del 24,2 por ciento y AT&T del 12,7 por ciento. El 1,8 por ciento restante se divide entre operadores móviles virtuales.

El impacto también podrá verse en los ingresos de los operadores, más teniendo en cuenta la alta proporción prepago sobre el total de líneas en México si se compara con otros países de la región como Brasil o Chile. Propuestas similares a esta ya se implementaron en países como Paraguay, pero la información pública de los operadores no alcanza para generar proyecciones válidas sobre sus consecuencias.

Para el analista Gerardo Mantilla, es clave definir a qué capa del segmento prepago aplicará la iniciativa que llegó esta semana a la Cámara de Diputados., teniendo en cuenta que hay propuestas bien distintas en el mercado. Juan Gnius, de Telracom, en tanto, agregó que esto puede ocasionar una cartera artificial para los operadores, compuesta por líneas que no generan ingresos de forma constante.

Noroña Quezada es representante de la que actualmente es la tercera fuerza política en Diputados y por eso la propuesta se presenta al momento como una posibilidad a debatirse en México. Sin embargo, la intención ya puesta sobre la mesa en otros países de la región y sirve para abrir el debate en tiempos de vacas flacas para operadores de la región. Lo cierto es que las recargas sin vencimiento son, por ahora, una idea más en la palabra que en los papeles en Latinoamérica.