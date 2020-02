Con los esfuerzos de Vivo, Claro y TIM, Brasil tendrá mas usuarios pospago que prepago este año

El camino del segmento pospago se comportó tal como se esperaba en los últimos meses y ya no quedan dudas de que 2020 será el año en que esa modalidad se impondrá sobre la otra en Brasil. Hace un año TeleSemana.com hizo cuentas y señaló que esto ocurriría entre diciembre de 2019 y mayo de 2020. Hoy, información fresca y más cercanía permiten ganar precisión: si el mercado se comporta como en los últimos 12 meses sucederá, a más tardar, en abril.

El prepago todavía se impone en el país, con participación actual de 51,6 por ciento. Su cuota de mercado está a la baja desde 2010. Por entonces ese segmento era responsable del 82,3 por ciento. Un año después ya era del 81,8 por ciento, en 2013 del 78 por ciento, en 2015 cayó a 71,6 por ciento y en 2017 se ubicaba en 62,8 por ciento. En 2019 se dieron de baja más de un millón de líneas prepago por mes, al tiempo que se incorporaron 920.196 pospagos cada 30 días.

Mientras tanto, el mercado móvil brasileño no ha logrado salir de la tendencia a la baja en los últimos años. La penetración actual del servicio es de 96,6 por ciento como consecuencia de una baja interanual de entre un cuatro y un 15 por ciento, según la zona del país que se considere. En el norte, por ejemplo, cuentan con servicio 85 de cada 100 habitantes mientras que en el centro-oeste la penetración es de 107,6 por ciento.

La mayor presencia pospago también podrá ayudar a generar cierto equilibrio y hacer que el número de líneas totales no siga cayendo. Actualmente existen en Brasil 226,7 millones de líneas móviles en funcionamiento, 2,5 millones o 1,1 por ciento menos que hace un año. Esto como consecuencia de la incorporación de más de 10 millones de pospagos que soportaron parcialmente la baja de 10,1 por ciento anual en el segmento prepago, según cifras de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Hay algunos argumentos para explicar por qué Brasil tendrá más pospagos que prepagos en pocos meses, algo que acaba de lograr Chile, según la última presentación de estadísticas del sector de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel). Uno de ellos es por la tendencia a la baja del segmento prepago y la otra, más fuerte aún, son las estrategias presentadas por los operadores para fomentar la migración de sus clientes a planes de mayor valor que signifiquen, en concreto, un ARPU mayor que le permita contrarrestar la baja en la cantidad de líneas.

La caída del segmento prepago en varios mercados de la región se vio influenciado principalmente por políticas públicas contra el robo de teléfonos, que impulsó el registro obligatorio de este tipo de usuarios y llevó a sacar del parque aquellas líneas que no tenían datos básicos de su titular. En Brasil, como en Argentina o Perú, se aplicó esta medida por etapas. A esto se sumó la estrategia coincidente en los operadores de limpiar su base de usuarios para dejar de lado aquellos que no registraban movimientos recientes y, claro, la crisis económica que golpeó a los clientes con menos poder adquisitivo.

En cuanto a la migración, los tres operadores con más usuarios siguieron alguna estrategia afin a mejorar el ARPU. Queda fuera de la lista Oi, que aunque hizo algunos movimientos sus autoridades se concentran en ver la forma de mejorar su situación financiera. De hecho, el segmento móvil está en la bolsa de activos de los que podría desprenderse en el corto plazo, por lo que resulta lógico que la mayoría de sus anuncios sean sobre la provisión de servicios fijos.

Vivo es líder absoluto del mercado móvil local, con una participación de 32,9 por ciento al cierre de 2019. Telefónica dejó claro que Brasil será uno de sus mercados prioritarios en su contexto financiero y hace tiempo puso foco local en dos aspectos: pospagos e IPTV. Su principal herramienta para lograr la migración de prepagos fue la inclusión de planes familiares, “donde el churn registrado fue 50 por ciento menor que en otras propuestas”. La empresa concentra el 39,4 por ciento del segmento pospago en Brasil.

Claro tiene algunos miles de usuarios más que TIM, aunque la diferencia será más holgada cuando los registros contemplen que compró Nextel. Hoy su participación es de 24 por ciento pero superará el 27 por ciento. La compañía trabajo principalmente en lo que, según sus ejecutivos, otros no cuentan: “Se dice el lado bueno pero no que una serie de clientes no se adaptan al pospago y vuelven al prepago o se van de la empresa”. Así, selecciona “cuidadosamente” a los usuarios que son compatibles con ese segmento y, en paralelo, se trabaja en evitar la deserción, con premios y ventajas para usuarios activos.

TIM es el tercero de la lista con un 24 por ciento de participación general pero un 19 por ciento si solo se contempla el segmento pospago. Quiere recuperar terreno de la mano de ofertas como TIM Black y también, como se dijo, porque la crisis económica de Brasil generó la salida de algunos prepagos. Hace unos años que la empresa trabaja en el uso de herramientas como el Big Data para generar propuestas atractivas para clientes que produzcan mayor valor. Los últimos registros marcan que la empresa logró su estrategia, pues el ARPU se elevó de forma constante hasta alcanzar 23,9 reales (5,6 dólares) en el último trimestre analizado.

Así las cosas, en tiempos de consolidación, las empresas están listas para seguir mejorando sus propuestas y lograr de esa forma la migración de más clientes al segmento de mayor valor. La crisis económica local puso más alta la probabilidad de fracaso pero la expectativa es algo mejor para un 2020 que, en este contexto, será escenario de que Brasil cuente con más pospagos que prepagos por primera vez en su historia.