Interés oficial de Telefónica y TIM no aquieta movimientos de Claro alrededor de Oi móvil

Las propuestas de Telefónica y TIM para quedarse con los activos del segmento móvil de Oi se presentaron como un paso hacia la consolidación en el mercado celular brasileño. Aunque la comunicación no deriva en obligaciones de las partes a concretar la operación, el carácter oficial de los anuncios fue un punto clave en medio de tantos rumores. Sin embargo, el lobby no paro y ya se habla de que Claro no planea quedarse con las manos vacías.

Oi colocó al segmento móvil entre los activos de los que podría desprenderse en el marco de su recuperación judicial a fines de octubre del año pasado. Incluso antes de eso, se barajaron un sinfín de eventuales interesados. Aparecieron en la lista inicial Telefónica, Claro y TIM y ya por entonces se habló de la posibilidad de un acuerdo entre competidores para generar una oferta concreta.

Todo había quedado en rumores hasta la propuesta oficial de Telefónica y TIM pero eso, lejos de alejar el runrun, lo incrementó. Una fuente no revelada de la filial local de América Móvil señaló al portal local Teletime que también ellos están analizando los pormenores y podrían generar pronto una oferta para quedarse con al menos una parte de los activos de su competidor.

La reciente compra de Nextel ya dejó a Claro en mejor posición que antes en el mercado móvil local. La adquisición le significará un crecimiento en 3,5 millones a su base móvil y espectro que le será útil para robustecer sus servicios, principalmente en San Pablo y Río de Janeiro. De hecho, en algún momento se habló de que esta operación podría alejar a la empresa del campo formado alrededor de la venta de Oi móvil.

El segmento móvil de Oi equivale a 92 MHz de espectro, 7.500 millones de reales (unos 1.780 millones de dólares) de facturación anual y 37,6 millones de usuarios. Por eso, ninguno quiere quedar afuera de la discusión que ahora mezcla intenciones oficiales con rumores. Telefónica, TIM, Claro se muestran, a su manera, en la lista de posibles compradores pero por el momento todos los movimientos se dan en el plano de las especulaciones.