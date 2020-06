Operadores colombianos se vuelcan a competir con oferta de datos móviles ilimitados (o casi)

En los últimos tres años se volvió un recurso habitual de los operadores de la región la incorporación de redes sociales en modalidad zero rating para sus usuarios pospagos. WhatsApp pero también otras aplicaciones como Facebook, Twitter y hasta juegos pudieron ser utilizadas sin que eso signifique descuentos en el consumo para abonados. Colombia no fue ajeno a esa realidad y los prestadores locales ahora avanzan un paso más: ofrecen planes “todo ilimitado” (o casi).

Telefónica hizo sonar las alarmas en las últimas horas al presentar sus “Ilimidatos”, lo que significa la aparición de planes que permiten el acceso a cualquier aplicación sin restricciones de tiempo ni límites de velocidad de ningún tipo. Esta opción es un hecho para quienes ya tengan contratados planes desde 63.898 pesos (16,9 dólares) y también para nuevos clientes que elijan opciones a partir de ese precio. Entraron en vigencia esta semana, por plazo no determinado por el operador.

El término ilimitado trajo algunos dolores de cabeza a los prestadores móviles en Latinoamérica. En Chile y en Perú se determinó cambios en las publicidades de estos servicios porque no quedaba claro para los usuarios que en realidad aplicaban ciertas restricciones. La propuesta local de Telefónica parece no tener ese problema, pues no hay restricciones al consumo y la única limitación es a cuantas personas se le puede compartir datos.

El CEO de la compañía, Fabián Hernández, indicó que “en nuestro tiempo de sumar en medio de la coyuntura que vive el país. Hoy más que nunca los colombianos necesitan nuestros servicios y estar más en contacto. Por eso decidimos lanzar al mercado estos planes”. Así dejó claro que el contexto de pandemia acompañó la decisión pero no especificó si la propuesta terminará una vez se abandone es aislamiento obligatorio que corre desde el 25 de marzo.

Hernández agregó que sumará Netflix sin cargo adicional para nuevos usuarios —planes desde 99.990 pesos (26,4 dólares)— o aquellos que ya sean abonados pero migren a una oferta más costosa. Lo que ya no aparece entre las propuestas de la empresa, excepto en un único caso, es el uso de redes sociales ilimitadas. Eso mismo se observa en las ofertas que presenta Tigo. La filial de Millicom ofrece datos también ilimitados por un precio similar a su competidor, 63.189 pesos (16,7 dólares), pero con la diferencia que reduce la velocidad de navegación una vez consumidos 30 GB.

Avantel también habla de planes ilimitados en su página. Tiene varias propuestas, entre ellas la de 63.000 pesos (16,6 dólares), en la que se incluyen más de 1.500 minutos para hablar. El valor agregado en este caso es menor que el de prácticamente todos sus competidores, pues Movistar incluye Movistar Play Lite, Tigo tres meses gratis de Amazon Prime Video y Claro WhatsApp libre, entre otros beneficios. ETB, por su parte, también da WhatsApp ilimitado al plan de 60.634 pesos (16 dólares) que incluye 60 GB, de los cuales 58 GB deben consumirse en 4G.

En el país existen 66,2 millones de líneas móviles en funcionamiento y el 46,9 por ciento de ellos corresponde a la filial local de América Móvil. Claro es el único operador que ofrece una propuesta de precio superior —de 69.764 pesos o 18,4 dólares— pero que solo incluye 18 GB. Todos los precios mencionados se mantendrán hasta el 14 de agosto, cuando dejará de correr la normativa por la que el gobierno eliminó el IVA de determinados planes móviles. Todos ellos costarán desde entonces un 19 por ciento más.

Quedará para evaluar más adelante si las propuestas renovadas de los operadores colombianos ayudan a una migración más rápida hacia planes pospago, un segmento que al momento no ha podido superar el 22 por ciento de la cuota total en el país. Lo que ya es un hecho es que los prestadores avanzan hacia propuestas más agresivas en la que todo o casi todo queda dentro del terreno de lo ilimitado.