Oi permite pagar su servicio VoD con tarjeta de crédito para conquistar a los prepagos

Oi Play, el VoD de Oi Brasil, fue lanzado en 2015 pero no fue hasta hace poco menos de un año que la compañía anunció cambios significativos en su propuesta. Por entonces abrió la posibilidad de que sea contratado por quienes no sean clientes y ahora añadió la opción de adquirirlo utilizando tarjeta de crédito. El ojo está puesto, según sus autoridades, en conquistar al segmento prepago y control. Por eso los clientes de Oi de esas modalidades que contraten podrán usar la aplicación en modalidad zero rating.

Con la venta de su segmento móvil como una posibilidad latente y buscada por la firma en su compleja situación financiera, el apartado fijo se volvió prioridad de Oi. Apunta hace rato a aumentar el número de hogares pasados y conectados con fibra óptica al hogar como estrategia central en su plan de negocios. También, en paralelo, apuesta a mejorar sus servicios y ahora deja claro esa idea convirtiendo un poco más su VoD en una suerte de OTT que puede ser contratado por cualquier interesado en Brasil, también con tarjeta de crédito.

“Somos la primera empresa en ingresar en este modelo de negocio, con una propuesta que puede contratarse con tarjeta de crédito. El objetivo es expandir la penetración del producto para toda la base de clientes y, en consecuencia, ampliar los ingresos”, dijo sobre el tema el vicepresidente de Clientes de Oi, Bernardo Winik, en declaraciones tomadas por TeleSintese. A la fecha el servicio fue contratado por 1,4 millones de usuarios, la mayoría para el consumo de películas (42 por ciento), contenido para niños (27 por ciento) y canales en vivo (26 por ciento).

La empresa ofrece planes de 6,9 reales (1,3 dólares), 19,9 reales (3,7 dólares) y 49,9 reales (9,4 dólares) con el que el usuario accede a cinco, 35 y 85 créditos respectivamente. Esos créditos pueden cambiarse por distintos contenidos. En el primer caso está la opción de usarlo para la selección de Oi o canales Noggin (cinco créditos cada uno). En las propuestas más costosas se agregan opciones como HBO Go (50 créditos), Fox (50 créditos) o Discovery (20 créditos), además de señales deportivas como ESPN (10 créditos). También pueden alquilarse películas y descargar contenido por hasta 48 horas.