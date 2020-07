DSS: el “nuevo refarming” que podría acelerar la 5G en América Latina

Existe una tecnología que pasa desapercibida en las noticias, pero que puede llegar a tener gran importancia en los futuros lanzamientos 5G —aunque en realidad ya la está teniendo—. Se trata de la compartición dinámica de espectro, una tecnología que consiste en compartir recursos espectrales entre 4G y 5G de una forma mucho más flexible y dinámica, lo que se traduce, por supuesto, en una mayor eficiencia espectral.

DSS toma relevancia en la transición entre 4G a 5G porque ambas tecnologías son similares desde el punto de vista de acceso, por lo que resulta mucho más fácil hacer la compartición dinámica del espectro. Sin embargo, Nokia asegura que no se trata de un tema nuevo, y la tecnología ya estaba disponible para hacer DSS entre o 2G y 3G, 2G y 4G, 3G y 4G, y por supuesto, entre 4G y 5G.

La compartición dinámica de espectro ha sido concebida para mejorar la administración de la capacidad espectral en propiedad de los operadores —de hecho, uno de los casos de uso que menciona Nokia es la posibilidad de servir a usuarios con terminales móviles de diferentes estándares utilizando la misma frecuencia cuando, por ejemplo, no hay una concentración muy alta de uno de ellos—. Sin embargo, se está convirtiendo en una manera de hacer “refarming”, permitiendo a los operadores desplegar 5G de forma temprana, aún cuando no se realicen nuevas subastas de espectro.

“Es posible implementar 5G en el espectro disponible hoy día sin sacrificar la capacidad de las redes existentes de 4G, que es donde los operadores tienen y tendrán la mayoría de los usuarios por un largo tiempo, explicó a TeleSemana.com Daniel Martello, gerente de Soluciones de Redes de Ericsson Argentina. Enrique Ramírez, director de Tecnología de Nokia para América Latina añadió que “DSS es una buena manera de introducir 5G sobre una banda 4G en uso, en mercados en donde espectro dedicado no ha sido adjudicado”.

DSS permite implementar agregación de portadoras en 5G, mejorando la cobertura y permitiendo despliegue de carácter nacional a bajo costo. De acuerdo con Ericsson, la solución “permite desde hoy la máxima granularidad en la asignación de los recursos compartidos tanto en tiempo (cada 1 ms) como en frecuencia (1 resource block), maximizando así la eficiencia espectral”.

El primer caso de uso que aparece para DSS es alcanzar rápidamente mayor cobertura 5G, aprovechando las bandas bajas que hoy están siendo utilizadas para 4G. Este es el camino que están realizando operadores como Verizon y AT&T en los Estados Unidos, donde el objetivo es poder alcanzar una cobertura más pareja de 5G en vez de tener, como hasta ahora, hotspots 5G en bandas medias y altas dispersados a lo largo del país.

“DSS entre 4G y 5G tiene más utilidad en bandas bajas (típicamente utilizadas para Frequency Division Duplex FDD) que en bandas intermedias o altas (típicamente utilizadas para Time Division Duplex TDD)”, comentó Ramírez. “DSS puede ayudar a lograr una cobertura importante en 5G, gracias a que las frecuencias bajas tienen gran alcance”, agregó.

Sin embargo, DSS también puede utilizarse para desplegar 5G cuando todavía no se dispone de espectro específico para esa tecnología. Este es el caso de uso que empieza a verse en América Latina y que otros operadores podrían empezar a seguir. “Es el nuevo refarming pero dinámico. Le permitirá al operador migrar sin problemas a 5G en las bandas actuales. Además, la implementación de 5G en FDD de banda baja permitirá a los operadores tener una opción para aumentar la cobertura en 5G”, resaltó Helio Akira Oyama, director de Producto para el Cono Sur en Qualcomm.

Claro Brasil acaba de anunciar el lanzamiento de 5G aprovechando DSS, convirtiéndose en el primer operador de América Latina en tomar esta decisión. Su par, TIM, podría seguirle y ya hay quienes esperan otros operadores de la región tomen el mismo camino a lo largo del 2020 y 2021. “En el caso de Brasil, la subasta de espectro para la banda de 3,5 GHz (la más popular y esperada para poder lanzar 5G) ha sufrido retrasos importantes. Es por esto que operadores en Brasil están considerando alternativas con las bandas que poseen actualmente”, agregó Ramírez. “DSS permite asignar los recursos de radio y espectro disponibles de manera dinámica entre 4G y 5G por lo que es una funcionalidad muy valiosa para los operadores ya que ajustara automáticamente el balance entre ambas tecnologías conforme la demanda vaya migrando de 4G a 5G en los próximos años”, remarcó Martello.

La compartición dinámica de espectro es posible de implementar en equipos 5G Ready, que proveedores de equipamiento vienen comercializando desde mediados de la década, pero con mayor fuerza en los últimos dos a tres años. Según Ericsson, a nivel mundial hay cinco millones de radios 5G ready desplegadas por la compañía. Nokia, en tanto, asegura que el 100 por ciento de sus clientes están listos para un eventual lanzamiento 5G por medio de actualizaciones de software.

No todo es color de rosas

Nokia alerta que DSS trae muchísimos beneficios, pero, al mismo tiempo, reduce eficiencias en la tasa de transmisión “Por naturaleza, DSS tiene pérdidas importantes tanto en 4G como en 5G, ya que los recursos de la celda y espectro se comparten entre ambos. Estas pérdidas son independientes de algoritmos específicos de cualquier proveedor de equipo, e innatas a la definición de la funcionalidad”, alertó Ramírez. Además, debe recordarse que algunas características de 5G demandan grandes porciones de ancho de banda en frecuencias altas —que aportan gran capacidad— por lo un despliegue únicamente basado en DSS puede no tener el impacto que se espera de la 5G. Su éxito, en realidad, dependerá de la posesión espectral del operador y el nivel de congestión de sus redes —y, por lo tanto, de la capacidad de ancho de banda que pueda destinar a 5G—.

Pero mMás allá de esta situación, todo indica que DSS se utilizará, ya sea como complemento a las redes desplegadas en espectro específico para 4G o como un despliegue inicial de 5G, para empezar a probar la tecnología en campo y, por qué no, ganar un mejor posicionamiento de márketing.

DSS es una tecnología relativamente fácil de implementar y sus desafíos son similares a otros que los operadores ya han experimentado. Requiere que las asignaciones de espectro sean tecnológicamente neutrales, es decir, que el espectro haya sido asignado por tipo de servicio (por ejemplo, móvil o fijo) y no por tecnología, pero no es un problema que, en América Latina, pueda ser generalizado. “Puede haber algún caso particular en el que el regulador especifique algunas bandas para una tecnología inicialmente, pero esperamos que el regulador sea más flexible con el tiempo permitiendo la implementación de 5G y aprovechando todas las ventajas de DSS”, señaló Oyama. En general, los reguladores de América Latina permiten implementar 5G en bandas utilizadas para 4G, por lo que no debería haber demasiados impedimentos para que operadores de otros mercados puedan lanzar 5G aprovechando DSS.

“Este (NdR.: el de neutralidad tecnológica) es el escenario más común por lo que DSS puede ser implementado en la mayoría de los países sin problemas regulatorios”, resaltó el ejecutivo de Ericsson. Ramírez, de Nokia, coincidió con esta evaluación y recordó que “DSS se puede habilitar cuando el operador móvil o los dueños del espectro lo decidan”.

Otro posible desafío es la disponibilidad de terminales, como ocurre con cada nueva tecnología. “Una de las limitantes tecnológicas es el limitado ecosistema de terminales”, remarcó Ramírez. Sin embargo, aquí también han habido avances. Qualcomm asegura tener soporte DSS en sus productos 5G de la Serie 8 (premium), 7 y, más recientemente, la serie 6. “La idea de la Serie 6 es masificar 5G, incluida la funcionalidad DSS”, remarcó Oyama. De acuerdo con Ericsson, hay más de 50 smartphones que soportan 5G y se encuentran en un rango de 400 a 500 dólares —es decir, están dentro del rango de precio medio—. Se espera, no obstante, que la cifra crezca rápidamente y los precios, como ocurre con toda nueva tecnología, vayan disminuyendo en el tiempo.