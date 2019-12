Telefónica traspasa torres a Telxius en Brasil pero vende a Phoenix en mercados no estratégicos

Hace tres semanas Telefónica anunciaba una gran reestructuración. Días después, la noticia era el traspaso de torres de telecomunicaciones en territorio brasileño a Telxius, en el marco de un mensaje del operador de potenciar la operación de Brasil. “La calidad de los activos adquiridos, con una elevada presencia en San Pablo y Río de Janeiro, y el tamaño que alcanzan nuestras operaciones en el mercado, nos permiten contar con buena proyección en Brasil, uno de los mercados con mayor previsión de crecimiento de infraestructura de telecomunicaciones a nivel mundial”, señalaba entonces el CEO de Telxius, Mario Martín.

Mientras que José María Álvarez Pallete recorría las distintas filiales de Telefónica Hispanoamérica intentando llevar tranquilidad y explicando los planes que llegaron desde España y sacudieron a toda la región, la compañía sigue moviendo fichas para mejorar sus finanzas.

El plan en América Latina tiene como principal y más inmediato objetivo la búsqueda de inversiones para capitalizar las operaciones en la región, sin miras de una posible venta de operaciones. En este contexto, la compañía acaba de anunciar una nueva jugada, en línea con la estrategia general de los operadores: desprenderse de activos no estratégicos, como son sus torres de telecomunicaciones.

“Telefónica acelera la puesta en valor de sus infraestructuras con la venta de 2.029 torres en Ecuador y Colombia” se titula la última información divulgada desde España. Es que la compañía acordó vender 1.408 torres de Telefónica en Ecuador y 621 de Telefónica en Colombia a Phoenix Tower International, en una movida que le permite capturar 290 millones de euros. La cifra parece pequeña en el marco del enorme problema de deuda que enfrenta el operador pero, sin duda, es un paso más a seguir eliminando operaciones que le generan costos en Opex.

La compañía afirma que tiene planes de “acelerar la monetización de su extensa cartera de emplazamiento de comunicaciones móviles”, lo que parece traducirse en ventas de torres en mercados no estratégicos y traslado a Telxius en otros mercados.

Durante 2019, Telefónica ha vendido cerca de 6.000 emplazamientos. Telxius se quedó con 3.000 torres, y el resto quedó en manos de terceros. Además, la torrera de Telefónica ha construido otras 410 de enero a octubre, lo que significa un crecimiento de 60 por ciento frente a igual período anterior.

Telxius gestiona infraestructura en España, Alemania, Argentina, Brasil, Chile y Perú. El listado no parece azaroso. Si miramos los nombres, hay tres operaciones que la española ya señaló como estratégicas: España, Alemania y Brasil. En tanto, las otras tres son los principales mercados de la española en América Latina, de los que no necesariamente se quisiera desprender. Podría sorprender la falta del Reino Unido en la lista, pero cabe recordar que el primer impulso del operador fue vender la operación de O2 casi al mismo tiempo que creaba Telxius, pero el regulador no se lo permitió.

Tras esta operación, Telefónica es propietaria, directamente o a través de diferentes filiales de unos 66.000 emplazamientos. De éstos, 20.000 son propiedad de Telxius. Más del 60 por ciento de estos sitios están ubicados en los cuatro mercados que Telefónica considera prioritarios: España, Brasil, Reino Unido y Alemania.