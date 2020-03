La reducción de costos es el impulsor, pero es una mirada limitada de OpenRAN

BCN2020 LATAM SUMMIT – Telefónica anunció hoy que ha alcanzado un acuerdo de colaboración estratégica con Altiostar, Gigatera Communications, Intel, Supermicro y Xilinx para fomentar el desarrollo de tecnologías OpenRAN en 4G y 5G. El operador tiene previsto lanzar las primeras pruebas de OpenRAN 4G y 5G en el Reino Unido, Alemania, España y Brasil durante 2020, quizás siguiendo la buena experiencia del proyecto Internet de Todos en Perú que ya cubre gran parte del territorio peruano.

En su comunicado de prensa, Telefónica hace hincapié en los “beneficios sustanciales en los costes gracias a la mayor diversidad de proveedores de red que aporta el modelo, especialmente en relación al hardware de banda base que disfruta de importantes economías de escala asociadas a la industria de IT”. Sin embargo, los ahorros de costos no deberían ser el principal motivador de migrar a OpenRAN porque, en realidad, a corto plazo el impacto en el ahorro no es tan notorio. “No hay que sobreestimar el ahorro de costos. Hay un costo en hacer el cambio de tecnología. En el corto plazo no hay una reducción de los costos”, afirmó Monica Paolini de la consultora Senza Fili en el marco del BCN2020 LATAM SUMMIT.

Paolini apuntó que la visión de una reducción de costos al implementar OpenRAN es limitada y llamó a los operadores a pensar en la tecnología no como una generadora de eficiencias sino como “la forma 5G en que se operan las redes de telecomunicaciones”.

Algunos operadores ya están pensando de esta manera y Telefónica también lo indica en su comunicado: “Una arquitectura OpenRAN cloudificada y abierta también permite una innovación más rápida sobre el software y funcionalidades avanzadas como la automatización de la red, la optimización automática de los recursos de radio, la coordinación de los nodos de acceso de radio, el acceso a aplicaciones de terceros e interfaces abiertas (APIs)”.

Según una encuesta presentada por Paolini en el evento virtual de TeleSemana.com, mientras que el principal motivo por el que los operadores adoptarían OpenRAN es el costo (28 por ciento) y la diversidad de proveedores (21 por ciento) —los principales motivos esgrimidos también por Telefónica—, ya hay quienes están pensando en esta “nueva forma de operar” y plantean como principales impulsores a la flexibilidad (15 por ciento), mejoras en la performance (13 por ciento), innovación (10 por ciento) y simplicidad (cinco por ciento). Pocos señalan a la creación de servicios, convergencia o confiabilidad (cada uno, tres por ciento) como motores de la migración a un RAN abierto.

Según la encuesta realizada por Senza Fili, el 68 por ciento de los encuestados asegura que consideraría desplegar macroceldas OpenRAN con proveedores no incumbentes para densificación o extensión de cobertura. El 47 por ciento lo señala para greenfields y el 42 por ciento para recambio de proveedores tradicionales. Sorprendentemente, solo el cinco por ciento afirma que será para cobertura rural. Esto podría indicar que hay ya cierta confianza sobre OpenRAN como para llevarlo a zonas más estratégicas o, por otro lado, que la cobertura rural no es todavía prioridad para los operadores y, por eso, los números son tan bajos.

“Los operadores necesitan hacer pequeños despliegues porque quieren entender la performance y a interoperabilidad, entre otras cosas. Las zonas rurales pueden ser un área para probar porque hay mayor control”, señaló Paolini. Esta visión parece compartida con la de Internet de Todos, un proyecto compartido que le sirvió a Telefónica y otros jugadores como laboratorio de OpenRAN.

Ahora, con algún tiempo de pruebas, los operadores empiezan a extender pruebas a lugares más estratégicos —no hay que olvidar que los países mencionados por Telefónica son los que la empresa determinó como estratégicos al momento de anunciar la separación de Hispanoamérica—. Quizás la llegada de la 5G impulse, definitivamente, OpenRAN, una tecnología que arrancó con 4G pero que tiene todas las fichas puestas para que despegue con 5G.