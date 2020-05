Los smartphones 5G siguen su camino natural en medio de una contracción por la pandemia

Cerró el primer trimestre del año y es época de balances. Todos esperan ver cómo finaliza este primer periodo impactado por el nuevo coronavirus, que afectó principalmente a China, una de las economías más grandes del mundo. Lo que suceda en China puede dar un indicio de lo que será el segundo trimestre en el resto del planeta, donde se espera un impacto más fuerte en los resultados por el confinamiento en occidente.

El mercado de smartphones es uno de los que, a principio de año, fue señalado como el primer afectado por lo que luego se convertiría en pandemia. A inicios de año, los fabricantes ya indicaban que seguramente sus primeros resultados del año traerían malas noticias para los inversores, justo cuando se esperaba un repunte por la tecnología 5G.

Pero las primeras noticias que llegan parecen ser esperanzadoras: los smartphones 5G registraron una fuerte demanda a nivel mundial en el primer trimestre el año, superando la cifra que registraron en todo el 2019.

Strategy Analytics señala que fue un muy buen trimestre para la tecnología, ya que el abastecimiento de dispositivos creció hasta 24,1 millones en el primer trimestre del año, lo que representa una cifra superior a todo lo enviado a los canales de venta en todo el 2019 (18,7 millones). Esto se explica porque entre el último trimestre de 2019 y el primero de 2020 crecieron de forma significativa la cantidad de modelos de smartphones 5G disponibles. Counterpoint Research contabilizó 39 modelos de smartphones 5G lanzados en el primer trimestre del año, en comparación de 25 modelos en todo el 2019.

Además, “para el cuarto trimestre de 2019 la disponibilidad de redes 5G creció de forma significativa, particularmente a partir de que China abriera sus redes 5G para smartphones”, indicó a TeleSemana.com, Ken Hyers, analista de Strategy Analytics. Y justamente fue en ese país en el que se impulsó el recambio de dispositivos a través de subsidios. “Igualmente, 24 millones de dispositivos 5G abastecidos en el primer trimestre de 2020 es una pequeña fracción del mercado de smartphones”, recalcó Hyers.

Es que el panorama general no parece tan alentador como el de 5G, al menos si tomamos como referencia el caso de China, que ya tiene cifras al cierre de marzo de 2020. La información que compartió Counterpoint Research esta semana sobre ese mercado asiático indica que, en general, el mercado de dispositivos móviles cae, aunque el abastecimiento de dispositivos 5G no se detiene y sigue un curso natural de una nueva tecnología móvil.

Counterpoint Research anunció que las ventas de teléfonos inteligentes en China cayeron un 22 por ciento, año a año y un 24 por ciento trimestral durante los primeros tres meses del año debido a la crisis por el nuevo coronavirus. Si bien las cifras globales del mercado de smartphones no están cerradas, todo apunta a que entre el primero y el segundo trimestre del año se verificará caída en las ventas por el confinamiento en occidente. En América Latina, en tanto, Tina Lu, analista de Counterpoint Research, estima una caída del 40 por ciento en la comercialización de smartphones.

Claro que el abastecimiento y las ventas a los usuarios finales no siempre van de la mano. En el primer trimestre este crecimiento inicial puede deberse a pedidos ya realizados por lo que es posible que el impacto verdadero del Covid-19 lo veremos recién en el segundo trimestre del año. De hecho, compañías como Qualcomm ya están estimando una caída del 30 por ciento en las ventas futuras. No así en dispositivos 5G, que mantiene la previsión entre 175 y 225 millones de dispositivos comercializados en todo 2020.

Existe, no obstante, cierta cautela. Hay rumores de postergaciones en lanzamientos importantes, como el iPhone 5G, previsto para septiembre, lo que puede impactar en la cifra final de 5G. “Lanzamientos de dispositivos de menor precio van a continuar”, indica Lu.

Para Hyers, en tanto, las previsiones tuvieron que acomodarse porque ahora la visión es que los usuarios demorarán la compra de smartphones. “Si una segunda ola de coronavirus llega en la segunda mitad del año, como así parece, los smartphones 5G verán mayor contracción”, apuntó. Lu coincide con esta visión y agrega que todo dependerá del precio en que se vendan los dispositivos. “El año pasado toda la oferta estaba en la cima de la pirámide. A fin de 2019, Xiami lanzó el primer dispositivo accesible, de 300 dólares”, remarcó. Lo cierto es que ambos están de acuerdo en que la crisis económica postcoronavirus acentuará la tendencia de los usuarios a demorar la compra de dispositivos.

“Nuestra previsión pre-coronavirus era que las ventas de 5G crecerían más rápido que lo que sucedió con 4G. Cinco años le llevó a los dispositivos 4G alcanzar el 50 por ciento de las ventas de smartphones y nosotros creemos que llevará cuatro años para que 5G alcance un nivel similar”, señaló Hyers. Pero con el coronavirus se podría demorar este hito otro año más y llegar al 50 por ciento de ventas de dispositivos 5G recién en 2023.

Si esto sucede en el mundo, la pregunta es qué ocurrirá en América Latina, dónde el despliegue de redes 5G podría demorarse un poco más. Hyers explica que los canales seguirán abasteciéndose de dispositivos 5G y para el año que viene millones de dispositivos con la última tecnología llegarán al mercado —de hecho, en este 2020 ya se están comercializando equipos listos para conectarse a 5G—. “La pandemia complica las ventas y la incertidumbre económica causará que los clientes decidan comprar teléfonos más viejos o baratos, o incluso quedarse con los actuales, en vez de actualizar sus dispositivos a 5G”, resaltó el analista de Strategy Analytics. Esta visión es compartida con Lu que espera un movimiento del mercado de smartphones por la necesidad de reemplazar dispositivos obsoletos pero menos decisión de los usuarios finales de cambiar sus dispositivos aún activos por modelos más nuevos.

“5G entregará mejora en velocidad y latencia que 4G pero esto no se verá hasta que no haya redes milimétricas (mmWave). Mientras tanto, los usuarios apenas verán una pequeña diferencia con 4G”, concluye Hyers. La 5G no impulsará, por sí misma, la venta de smartphones. Pero el movimiento natural de una nueva tecnología parece estar haciendo que los smartphones 5G hoy se mueva a contramano del resto del mercado.