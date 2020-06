Se redujo por primera vez la base 4G en Brasil: en abril se dieron de baja 344.400 líneas

Los datos que presentó la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) sobre el mercado móvil ya daba cuenta de que el esperado cambio por el que el segmento pospago será el dominante se dará un poco más tarde de lo previsto inicialmente como resultado del contexto. También podría atribuirse a la pandemia y sus consecuencias la primera caída en la historia de la base 4G desde que el regulador lo mide como parte habitual de su informe. Se dio de baja el 0,2 por ciento de la base entre marzo y abril.

El total de líneas informadas fue de 225,5 millones. Desde mediados de 2017 4G es la tecnología dominante en Brasil, como consecuencia de un crecimiento que no se vio quebrado en ninguna medición mensual desde 2013. Abril de 2020 fue el mes en que esto sí ocurrió, pues la base 4G pasó de 157,5 millones de líneas a 157,2 millones de líneas, observó el portal local Teletime. Fueron 344.400 unidades menos o lo equivalente a 11.480 por día.

Esta situación no alterará de ninguna manera el liderazgo construido por 4G en el último tiempo, de hecho la variación interanual (abril de 2019 vs. abril de 2020) fue positiva en más de 14 por ciento. Esto le sirvió a la tecnología para ubicarse como líder, ahora con el 69,7 por ciento de la base. Lo sigue de lejos 3G, con el 17,4 por ciento y 2G con el porcentaje restante. Entre marzo y abril de este año hubo crecimiento en el número de líneas 2G, algo que no ocurría desde principios de 2019.

Según los últimos datos disponibles, Vivo es líder del segmento 4G con una participación de 32,1 por ciento, algo mejor que la que tenía en marzo de este año. TIM cerró abril como el segundo en el listado tras mantener su cuota en 24,8 por ciento. Claro, en tanto, se ubicó en tercer puesto con el 23,6 por ciento (-0,2 puntos porcentuales) y Oi se mantuvo cuarto con el 16 por ciento (-0,1 puntos porcentuales). Siguió Nextel, base que pronto se agregará a la de América Móvil.