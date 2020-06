Tribunal mexicano niega amparo de Rivada Networks contra el concurso por la Red Compartida

Varios años después de la adjudicación y más de 800 días después de la puesta en marcha oficial del proyecto, un tribunal mexicano negó el amparo de Rivada Networks contra el concurso de la Red Compartida. Consideró que el proceso, así como el triunfo del consorcio Altán Redes, fue legítimo al desestimar irregularidades por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La decisión fue publicada en las últimas horas tras un fallo por unanimidad de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. En una instancia previa ya se había desechado un pedido de la misma firma para frenar el proyecto por igual motivo.

Resultan insuficientes los argumentos del denunciante, que llegó a la última etapa en la elección del concesionario pero quedó descalificado por no incluir en su oferta técnica una garantía de seriedad. “Esos actos por sí solos no causan perjuicio a la empresa porque quedó establecido que su descalificación no resultó inconstitucional”, indica el fallo replicado por el portal local Milenio. Tampoco prosperó la acción de SCT contra Rivada.

La Red Compartida tiene entonces a Altán Redes como brazo privado luego de que el consorcio se comprometa a una cobertura final del 92,2 por ciento de los mexicanos con una inversión de 7.000 millones de dólares. Actualmente ya brinda servicios a más del 50 por ciento de los habitantes locales. En términos de localidades ya llegó a 26.744, de las cuales 22.247 corresponden a entidades federativas de hasta 250 habitantes.