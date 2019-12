México y Brasil serán clave para que Latinoamérica alcance una adopción 5G del 8% en 2025

Más inversiones y espectro adjudicado para 4G serán útiles para que la adopción de esa tecnología en Latinoamérica pase de un 35 por ciento en la actualidad a 65 por ciento en 2025. Se espera, en tanto, que los lanzamientos comerciales de 5G ganen espacio en la región a partir del año próximo y que haya 51 millones de conexiones de este tipo para cuando promedie la próxima década.

Las organizaciones de la región están de acuerdo en que la principal oportunidad para obtener ingresos incrementales a partir de la 5G yace en los casos de uso empresariales, respalda GSMA en un nuevo informe. Se espera que Latinoamérica llegue a 2025 con una adopción de la tecnología de ocho por ciento, prácticamente la mitad que la que se espera a escala mundial.

El resultado en esta parte del mundo depende de distintos factores y se espera una mejor performance en México y en Brasil que de otros mercados. En México, por ejemplo, hoy 4G es responsable del 25 por ciento del total de conexiones y en cinco años será del 55 por ciento al tiempo que 5G se quedará con el 12 por ciento. En Brasil, será del 11 por ciento y en Argentina del nueve por ciento, entre otros.

En la comparación con otras regiones, se puede decir que Latinoamérica se ubicará en casi lo más bajo del ranking 5G. En Corea del Sur, por ejemplo, se espera una adopción 5G del 59 por ciento para 2025, en Estados Unidos del 50 por ciento y el Japón del 48 por ciento. En Europa, alcanzará un 29 por ciento, misma cifra que tendrá China. África subsahariana cierra el listado con apenas un tres por ciento de adopción proyectado.

A mediados de 2019 había 422 millones de suscriptores únicos en Latinoamérica, que representaban el 67 por ciento del total de la población. La cifra se elevará, según las proyecciones, hasta 484 millones y el 73 por ciento respectivamente para 2025. Hoy, en tanto, el 80 por ciento de todos los suscriptores móviles también están suscritos a Internet móvil y esa cifra crecerá siete puntos en seis años.

A escala mundial, a 2018 hay 4.000 millones de personas que no utilizan Internet móvil, una cifra que se alimenta principalmente de países no desarrollados. El 47 por ciento restante queda para quienes sí cuentan con el servicio. En Latinoamérica, añade GSMA, accede el 53 por ciento. El resto se divide entre quienes no tienen cobertura (siete por ciento) y los que a pesar de habitar sitios cubiertos no acceden (40 por ciento).