El Salvador declaró oficialmente desiertos los tres bloques no adjudicados en AWS

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) declaró oficialmente desierta la subasta pública para el otorgamiento de 30 MHz de espectro en AWS. Se trata de los tres bloques que no fueron adjudicados en el proceso que se desarrolló el cinco de diciembre pasado. Todavía no hay novedades sobre la subasta pendiente en la banda de 1900 MHz.

En la subasta se habían puesto a disposición de interesados un total de 12 porciones de 10 MHz pero se entregaron solo nueve: cinco por adjudicación directa a Tigo y cuatro quedaron en manos de Claro tras un proceso de puja. No fueron oficiales los montos por los que fueron entregados los bloques pero, por los valores base, se dieron por un mínimo total estimado en 55,8 millones de dólares.

Hasta el 19 de diciembre, en tanto, no se presentaron interesados para quedarse con ninguno de los tres bloques que restaban, por lo que se dio por finalizado el procedimiento de concesión, indicó el regulador. Se trata del apartado 10 (1755-1760 MHz con 2155-2160 MHz), el 11 (1760-1765 MHz con 2160-2165 MHz) y el 12 (1765-1770 MHz y 2165-2170 MHz). Todos ellos con cobertura en todo el territorio nacional.

La decisión se da en momentos en que América Móvil espera quedarse con la filial local de Telefónica, una operación que se encuentra sujeta a decisión regulatoria. El interesado en comprar presentó errores en los dos primeros pedidos y ya le fue aceptado un tercero, que está en revisión por parta de la Superintendencia de Competencia. Tigo, mientras espera, prometió robustecer inversiones en el país.

No hubo noticias al momento de qué fue lo que ocurrió con la otra subasta, en la que se pondrían en juego dos bloques de 10 MHz en la banda de 1900 MHz. Según las bases y condiciones, no iban a poder participar de la contienda empresas que ya cuenten con espectro en esa banda, lo que dejaba fuera de juego a Claro, Tigo y Movistar. El regulador fue consultado sobre este punto pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota.