Entel Perú pagará US$ 81.000 de multa por prácticas de 2017

Justo cuando logró cambiar rojo por verde sus resultados financieros, Entel Perú recibió una multa por parte del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). La suma, parece a todas luces, no alterará su bolsillo, pues deberá abonar 275.520 soles (81.163 dólares), lo equivalente al 3,3 por ciento de su facturación diaria, por una práctica de 2017.

De acuerdo a la resolución de su Consejo Directivo, el regulador resolvió imponer una sanción por 14,6 unidades impositivas tributarias (61.320 soles o 18.063 dólares) y otra por 51 unidades impositivas tributarias (214.200 soles o 63.099 dólares) por no realizar las devoluciones correspondientes a clientes que se vieron afectados por la interrupción del servicio.

El monto de las sanciones pecuniarias es uno de los motivos por los que las multas no han servido para mejorar la prestación de servicios en Latinoamérica o, al menos, las cifras de satisfacción de usuarios arrojan registros cada vez más preocupantes. También en este caso aplican otros dos argumentos: el tiempo entre el hecho y su sanción y la cantidad de instancias previas a una resolución definitiva hacen de la herramienta un recurso insuficiente para cambiar la actitud de los implicados.

Entel interpuso un recurso de apelación en el que argumentó que los montos pendientes a devolver y efectuar no representaban ni siquiera el 10 por ciento del total de la multa, señaló el portal local El Comercio. Osiptel desestimó el pedido indicando que el hecho de que la empresa no encuentre acuerdo con el análisis del regulador no impugna la resolución.

Además, agregó, hubo afectación directa al patrimonio de los clientes y a la fecha de la sanción todavía no se había regularizado la situación de 80 abonados. La nueva resolución agota la instancia de vía administrativa, por lo que no procede ningún recurso adicional en ese ámbito. En este sentido, no es la primera ni la última multa que va a recibir la empresa, que hace algunos meses fue sancionada por problemas con el registro biométrico.

Algunos de los reguladores de la región se mostraron conscientes de que las multas no alcanzan para cambiar la actitud de las compañías de telecomunicaciones y trabajan en métodos alternativos, como una regulación responsiva basada en el diálogo o la posibilidad de cambiar multas por inversiones, como aplicó la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) en Brasil.

Mientras tanto, Entel Perú fue multado por una cifra que seguramente no altere el humor de sus ejecutivos y, más abajo en el mapa, la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) prepara un oficio para Movistar y Wom en Chile para que expliquen las medidas de compensación a usuarios afectados por falta de suministro. Si no cumplen en los plazos establecidos, pueden ser sancionados pero quizás en algunos años y con una cantidad por las que no resulte un problema reincidir.