Los satélites y la 5G están destinados a entenderse para llevar conectividad a zonas rurales

Parecía que era un hecho —y ahora ya lo es— que el satélite y la 5G estaban destinados a entenderse debido a la necesidad de conectar a todo el mundo y todas las cosas en todas partes. En la búsqueda de la conectividad global e integral, el satélite emerge como la solución ideal para cubrir zonas remotas fuera del alcance de cualquier red terrestre. Todos los organismos involucrados en el sector sabían que esta integración que vendría a ser parte de esta red heterogénea (HetNet) —de la que ya nadie habla, por cierto—.

Esta semana la Next Generation Mobile Networks (NGMN) y la EMEA Satellite Operators Association (ESOA) anuncian su avance en el desarrollo de integrar a la 5G con los satélites colaborando con 3GPP para que éste último organismo tenga en cuenta esta necesidad de matrimonio entre las redes terrestres (NTN) y las no terrestres, algo que estará incluido en el Release 17 de 3GPP. La idea no es otra que llevar a la 5G a todas las zonas donde existan seres humanos y ofrecer a los operadores móviles y satelitales las herramientas para poder llegar a ellas de forma efectiva.

Ambas organizaciones, que sellan así con más fuerza su acuerdo de cooperación, aprovechan para relatar algunos de los hitos que han provocado que el 3GPP y sus miembros no le dieran la espalda a esta iniciativa —algo difícil teniendo en cuenta que NGMN está liderada por operadores móviles—. El caso es que la propia NGMN había divulgado un reporte sobre esta integración con redes no terrestres y que, según dicen ambos. NGMN y ESOA, fue clave para que 3GPP incluyera este trabajo en su próximo release.

“Fue un gran logro tener un impacto en la decisión de 3GPP de incluir NTN en el programa de trabajo del Release 17 a través del documento de NGMN, que demuestra la integración tecnológica entre redes terrestres y NTN para avanzar significativamente en la extensión de la cobertura de la red”, dice Sebastien Jeux ejecutivo de Orange y líder del Proyecto “Extreme Long Range Communication for Deep Rural Coverage” en NGMN.

“Para 2025, prevemos el despliegue completo de NTN para enfrentar los desafíos de los operadores móviles y las industrias verticales en términos de accesibilidad, disponibilidad y resistencia, lo que marcará una diferencia significativa en la extensión de la conectividad 5G”, añade Dr. Peter Meissner, CEO de NGMN.

En el mundo 5G, las redes terrestres y NTN se complementarán aún más, incluida la utilización del acceso satelital directo 5G integrado a los teléfonos inteligentes convencionales para ofrecer una cobertura superior a los usuarios, dice el comunicado de ESOA.

También se identificaron varios casos de uso para nuevos servicios basados ​​en satélites en ausencia de cobertura celular convencional. Estos van más allá de la banda ancha rural y la conectividad vehicular para incluir la conectividad directa de Internet de las cosas (IoT) de satélite de órbita geoestacionaria (GEO), que ayudará a la agricultura, el seguimiento de activos y a los mercados verticales de petróleo y gas. En última instancia, este desarrollo facilitará el movimiento hacia la seguridad pública avanzada y las ciudades inteligentes.

NGMN dice que continuará con el análisis profundo de NTN basado en los requisitos de los operadores móviles expresados ​​en este documento, junto con todas las partes interesadas de la industria.

A continuación una video entrevista sobre este mismo asunto desde el congreso 5G Latin America 2017, donde este tema ya estaba en los planes del sector.