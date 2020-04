La era del ruteador desagregado y su relevancia en redes de transporte 5G

¿A quién no le entusiasma una red móvil con la promesa de velocidades hasta 20 veces mayores que las de la red actual 4G? Las tecnologías emergentes de 5G proveerán el futuro para una amplia gama de aplicaciones empresariales y de consumidor final. GSMA estima que la contribución de esta tecnología a la economía global es de alrededor de 2,2 trillones de dólares dentro de los próximos 15 años. Sin duda alguna esta tecnología será un gran motor y disruptor para sectores como la manufactura, energía, agricultura, comercio, servicios financieros y entrenamiento.

El potencial de la oportunidad con tecnologías 5G no será de gran sorpresa a los lectores. Sin embargo, puede ser sorpresa para muchos que el gigante de las redes sociales Facebook es uno de los lideres que esta ayudando a redefinir la manera en cómo se conciben estas redes. A través del proyecto Telecom Infra Project (TIP), Facebook ha ayudado a crear un ecosistema de colaboración con mas de 500 empresas lideres en el sector de telecomunicaciones. Estas empresas están comprometidas en diseñar, construir y desplegar tecnologías que son mas flexibles, eficientes y que se ajusten a los nuevos modelos de trafico en redes de ultima generación.

En el corazón del proyecto TIP se encuentra el concepto de “Abierto y Desagregado” el cual representa un cambio fundamental en la manera que las arquitecturas tradiciones de telecomunicaciones se desplegaban. Promueve que los fabricantes de soluciones de infraestructura se alejen de modelos cerrados y propietarios hacia soluciones que sean mas interoperables y “abiertas”. En Latinoamérica esto representa una oportunidad excepcional ya que le permite a los operadores poder seleccionar de cada fabricante la tecnología que más se ajuste a su escala y crecimiento. Las implicaciones de este cambio son transformativas y no hay lugar mas evidente que en las arquitecturas de agregación IP en redes 5G.

La iniciativa de TIP DCSF (Disaggregated Cell Site Gateway), la cual es parte del grupo de trabajo de “Open Optical & Packet Transport”, es uno de los elementos principales para alcanzar una arquitectura de red 4G/5G realmente escalable y flexible. Con el momentum generado, y el primer despliegue comercial de DCSG en el mercado, es importante para nosotros entender el rol que juega los ruteadores desagregados.

Una manera disruptiva de ver los nuevos ruteadores

Tradicionalmente en Latinoamérica los elementos ruteadores son cerrados o con sistemas propietarios, los cuales dependen de una integración cerrada de hardware y software de un mismo fabricante. Aunque sin duda alguna el enrutamiento IP jugara un rol imprescindible en la evolución de redes móviles; la manera en como los ruteadores tradicionales evolucionan o escalan representan un claro reto que limita el despliegue de esta tecnología. Los fabricantes que se centran en desarrollador sistemas monolíticos cerrados desaceleran la innovación y tratan de aprisionar a los operadores con soluciones no interoperables. Por el contrario, los enrutadores desagregados son agnósticos y separan el software del hardware. Esto habilita una mayor flexibilidad, disminuye el monto de inversión, reduce los costos operativos y acelera los ciclos de innovación.

Apoderando la velocidad de Innovación con Ecosistemas Abiertos

En el corto tiempo desde que el grupo de trabajo DCSG fue formado, TIP ha hecho avances significativos en el desarrollo, pruebas, despliegue comercial de soluciones abiertas y desagregadas para redes móviles. Los fabricantes innovadores de tecnología —trabajando juntamente con operadores como Vodafone, Telefonica, TIM Brasil, BT y Orange— han logrado definir una especificación técnica de los DCSG. Apoyándose en los principios de desagregación las soluciones de TIP DCSG puedes ser utilizadas para arquitecturas existentes de 2G/3G/4G y escalar a infraestructuras de 5G para red móvil.

En el TIP Summit 2019, Enrique Blanco Nadales (CTIO & Systems Network Global Director of Telefonica), señalo los hitos más importantes para alcanzar una red abierta. (1) Simplificación, (2) Diferenciación, (3) Ecosistema fuerte. En el TIP-Summit, Luis MartinGarcia (Co-Lead of DCSG Program and Engineering Manager at Facebook), enfatizó los beneficios tangibles de tener un ecosistema de fabricantes que pueden proveer diferentes piezas de la solución de manera desagregada. Este concepto se origina dentro de los datacenters con la desagregación de sistemas de almacenamiento y computo. En 2019, durante el Mobile World Congress, Telefonica mostró al mundo su arquitectura de red abierta y distribuida de acceso la cual esta diseñada para mejorar la eficiencia de sus servicios para también para introducir nuevos servicios y aplicaciones de la era de Edge Computing.

La era de los ruteadores desagregados ha llegado

La desagregación no solo redefine la estructura de costo de la infraestructura de red, pero también abre el camino a nuevos modelos de negocio habilitando nuevas fuentes de ingreso. Con el primer despliegue comercial de un operador de servicios Tier1 y varias pruebas de campo en progreso, la solución de enrutadores desagregados esta a la delantera de redefinir la manera como diseñamos redes IP. El despliegue de esta tecnología en Latinoamérica muestra demás la madurez que posee de manejar redes síncronas para 5G y su habilidad de escalar manteniendo su versatilidad y su redundancia.

Si hay algo en la historia que la tecnología nos ha enseñado es que la innovación es la verdadera llave del progreso. En el rápido sector de las telecomunicaciones, los cambios más significativos vendrán de ecosistemas abiertos de innovadores, que siempre están en la búsqueda de cómo utilizar mejor estas nuevas tecnologías.