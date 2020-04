Los operadores chilenos ponen peros al fin de los cargos por roaming con Argentina

Hace poco más de dos semanas la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) presentó la consulta pública sobre la normativa que establece los pormenores del fin de los cargos adicionales por roaming internacional entre Argentina y Chile. En ese momento, la duda en el aire era si esta vez sería la definitiva para que se cumplan con los plazos previstos. Los operadores acaban de ponerlo en duda: piden precisiones, restricciones y más tiempo por el coronavirus.

El acuerdo binacional se rubricó en noviembre de 2017 y llegó a los papeles en mayo del año pasado, con vigencia prevista para igual mes de este año. En el documento puesto a consulta se respondían algunas preguntas, como qué usuarios serían beneficiados con tarifa local cuando viajen al extranjero, los tiempos de implementación y los mecanismos de control para evitar prácticas abusivas, así como qué autoridades estarían a cargo de las alianzas entre los operadores.

La consulta, sin embargo, arrojó como resultado un largo listado de peros que prometen dilatar la discusión. Participaron todos los prestadores con red propia, MVNOs y entidades como Asiet y GSMA. Si hubiera que buscar un factor común entre todos los comentarios, se encuentra consenso en que estos no son momentos de aplicar normas de este tipo. La clave está en que, como ya se dijo, de los prestadores dependen que estas decisiones se vean en la cancha.

Asiet pidió tomar en consideración la experiencia en otras regiones (Europa) para apuntar que debe existir una política de uso razonable que evite abusos y que se desvirtúe el propósito original de la norma. GSMA apoyó esta moción en su documento. La primera también consideró que debe quedar reflejado en el texto que el fin del roaming solo aplica a las conexiones terrestres y que no será aplicable en sistemas vía satélite.

Entel, que a diferencia de varios de sus competidores no tiene presencia en Argentina, pidió expresamente que “la normativa sea equivalente en términos de exigencias para operadores de ambos países, con el fin de que no se generen asimetrías regulatorias que favorezcan a unos u otros”. GTD, en tanto, dijo que su rol de MVNO le da libertad de ofrecer o no el servicio y sugirió que esto quede claro en la propuesta formal.

Telefónica aprovechó su espacio para decir que “resulta inconveniente iniciar la implementación de un nuevo marco regulatorio para el roaming internacional, servicio que carece de toda prioridad en un minuto en el cual los países cerraron fronteras”. También uso el argumento de la pandemia para exponer que los operadores están atendiendo urgencias por ser sus servicios esenciales para la población. Al igual que Claro, pidió aplazar la discusión porque los debates a darse en ningún caso pueden realizarse en los plazos previstos.

WOM, por su parte, pidió cambios en los plazos pautados para considerar a un usuario susceptible de contar con tarifa local en el extranjero y agregó que “si se demuestra uso excesivo, se de facultad a los prestadores a suspender el servicio de roaming a precio local”. VTR, en tanto, dijo que se de libertad a los operadores para decidir en qué segmentos aplicar tarifa local y en cuáles no aplicarlo, como ser prepagos o cuenta controlada.

Así las cosas, como siempre, Latinoamérica volvió a mostrar problemas para cumplir con los plazos previstos. El de Argentina y Chile parecía ser un primer paso concreto hacia la idea de un fin de los cargos adicionales por roaming en la región. Se preveía inicialmente para 2019 y ahora los comentarios de los operadores ponen en duda que se formalice en las próximas semanas. Se ven en el camino nuevas barreras que podrían dejar el caso para la era pospandémica.