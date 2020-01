Volver al futuro: la 5G también ofrecerá servicios de voz

La información anuncia un nuevo “hito” en la industria móvil: Qualcomm Technologies y ZTE Corporation realizaron la primera llamada de Voz sobre New Radio (VoNR), en una prueba basada en las especificaciones del Release 15 del 3GPP y con el apoyo de las estaciones base 5G de ZTE y un smartphone de prueba con un módem 5G de Qualcomm. La noticia está fechada hoy, seis de enero de 2020.

El uso de una llamada de voz para demostrar la viabilidad de 5G no es novedosa. Ya otros fabricantes hicieron anteriormente pruebas que involucraban servicios tan tradicionales como las comunicaciones por voz. Incluso, la prueba de una red 5G nativa en cloud que se realizó durante KubeCon + CloudNativeCon 2019 también involucró una llamada telefónica.

Lo cierto es que ya estamos en 2020 hablando de IoT y datos pero los fabricantes y operadores, entre otros, siguen invirtiendo dinero y desarrollo en una tecnología que ha perdido relevancia pero que, por alguna razón, se mantiene entre las prioridades. La voz ha sido siempre estratégica para los servicios móviles y, a pesar que desde hace casi 20 años se sabe que su futuro es ser un commodity —Skype nació en 2003—, la realidad es que todavía es importante para los operadores.

Dos años atrás, en TeleSemana.com titulábamos que los “operadores no tienen más remedio que poner el piloto automático para seguir lanzando VoLTE”. En 2020, y con los planes para lanzar 5G en el escritorio, parece que la situación no ha cambiado demasiado: los operadores volverán a lanzar voz en 5G porque no tener el servicio disponible parece ser más perjudicial que la inversión en tiempo y dinero que representa desplegarlo.

Un nuevo estudio de Juniper Research —también publicado hoy— informa que los ingresos por servicios de voz móvil caerán de 381.000 millones de dólares en 2019 a 208.000 millones de dólares en 2024. La noticia no puede sorprender porque los ingresos por servicios de voz vienen reduciéndose hace varios años por la introducción de servicios OTTs y la preferencia de los usuarios de sistemas de mensajería por sobre la voz. Juniper Research asegura que la tendencia es irreversible y que los servicios de voz OTT seguirán ganando usuarios hasta alcanzar cerca de 4.500 millones para 2024, poniendo todavía más presión a los ingresos de los operadores.

En este contexto, ¿por qué lanzar voz 5G? La consultora cree que 5G podría traer “nuevas fuente de ingresos para los operadores”, incluyendo en servicios como los tradicionales de voz. Incluso, afirma que habilitará nuevos casos de uso para VoLTE —que como hemos visto ha sido desplegado en buena parte de las redes 4G de los operadores—, ViLTE y, agrega TeleSemana.com, VoWi-Fi.

Las comunicaciones de voz sobre 5G que se imagina Juniper Research, no obstante, están lejos de ser una tradicional llamada telefónica o un escenario de colaboración con video y voz —que, por cierto, se está resolviendo con servicios de comunicaciones unificadas sobre cloud— . Juniper Research se imagina servicios de voz que permitan aprovecharse del ancho de banda y la baja latencia de 5G para realizar un control remoto de aplicaciones y dispositivos para distintos segmentos de las diferentes industrias. Y si bien la consultora no lo menciona, a esta lista también podría añadirse a las comunicaciones críticas y de emergencia, que suelen señalarse como un caso de negocio fundamental para la 5G.

Sin embargo, la razón que puede llegar a primar en el lanzamiento de servicios de voz sobre 5G no es la generación de nuevo servicios sino la creación de eficiencias. El ahorro de costos es vital en un escenario en el que el incremento de los ingresos se hace esquivo.

Esa podría ser la principal razón de que los operadores migraran a VoLTE. A nivel global hay 1.200 millones de suscripciones que utilizan VoLTE, 170 redes comerciales conectadas y más de 2.000 dispositivos, de acuerdo a una información de Light Reading publicada en 2019 —otros números, como los de GSA, dan solo 100 redes VoLTE y otros 70 operadores invirtiendo en la tecnología—. Light Reading ya se hacía eco que el uso de VoLTE permitía liberar espectro en 3G para reutilizarlo para servicios de mayor valor, como datos LTE o NB-IoT. Este mismo caso se podría dar en el futuro con VoNR, cuando 5G requiera mucho más espectro que el disponible.

Uno de los principales impulsores de la voz sobre 5G, Huawei, ya imagina un mundo dónde se pueda hablar de Vo5G, una tecnología capaz de crear un “core único de voz” cloudificado y convergente que permita simplificar las redes de voz e integrar todas las conexiones SMS y USSD con IMS. Esto permitiría reducir todavía más los costos de operación y acelerar el desarrollo de nuevos servicios, indica en un reporte técnico sobre voz 5G.

Para que esto sea una realidad, no obstante, aún falta mucho tiempo de pruebas y desarrollo. Mientras tanto, los operadores tienen dos desafíos. El primero es la masificación de VoLTE y su ecosistema de dispositivos, que sentarán la base para lo que será Vo5G. El segundo, y más importante, es encontrar el modelo que permita monetizar servicios de voz que seguirán evolucionando aunque se hayan convertido en un commodity.