Partners espera lanzar servicios en Colombia en la primera mitad de 2021

Chris Bannister no pierde sus mañas. Y en sus primeras pasos como CEO de Novator en Colombia se ven rastros de la estrategia que presentó cuando tenía el mismo cargo en Wom Chile, puesto que abandonó el año pasado para, evidentemente, afrontar la nueva misión. Se muestra optimista y aggiornado ante el escenario que presenta la pandemia. Entre conceptos menos relevantes cuela la noticia: el operador lanzará servicios a fines del primer trimestre o principios del segundo trimestre de 2021.

El ejecutivo dialogó con El Tiempo y expuso la agenda de la compañía para los próximos meses. No fue parte de su análisis las consecuencias que trajo al proceso de subasta local que Parners haya renunciado al pago por espectro en una de sus bandas, por un supuesto error en el momento de puja. Tampoco se concentró en el desempeño de la empresa en Chile, su particular forma de competir y los pormenores que le permitieron ganar rápidamente mercado.

Lo concreto es que Partners se comprometió llegar a 674 localidades rurales de Colombia y mantiene entre sus metas para este año desplegar la infraestructura necesaria. El plan es ambicioso porque tiene cinco años para hacerlo pero no es el único que ya puso manos a la obra: Tigo fue el primero en lanzar sobre el espectro que obtuvo en 700 MHz. El equipo de la compañía en Colombia tiene dos hombres y cinco mujeres y “al 50 por ciento de mis empleados los conozco solo por videollamada”, indica el ejecutivo.

“Queremos ser valientes, innovadores, honestos y apasionados”, señala con palabras que fácilmente pueden asociarse con las que se escuchaban de su boca mientras lideraba Wom. “Estaba buscando lugar para unas 1.000 personas pero después de esto creo que necesitamos la mitad del tamaño, porque abrazaremos el trabajo remoto”, explica al mismo tiempo que reconoce que hace solo siete semanas descubrió Zoom.

Para Bannister hay dos requisitos para poder empezar a operar: concretar el proveedor de infraestructura y tener los permisos en los sitios necesarios. Dentro del primer ítem ya conversó “con cuatro grandes proveedores y todos dijeron que son capaces de llegar a las zonas necesarias e hicieron buenas ofertas. Sin importar qué proveedor elija la llegada de insumos a Colombia es un reto”. En cuanto a permisos se mostró satisfecho con los movimientos generados por el Ministerio de TIC en los últimos meses.

El objetivo central, lanzar comercialmente en menos de un año, no varió porque se han generado charlas constantes a distancia y “no veo retrasos” en el plan proyectado, dice el ejecutivo aunque luego advierte que no está convencido de obtener las radiobases y equipos necesarios. Bannister dice que todavía no habló con la nueva ministra TIC, Karen Abudinen, pero ya deja ver que la operación local será construida sobre estructuras similares a las que soportan la operación en Chile. ¿Conseguirá el mismo resultado?