Brasil: operadores satelitales suman misterio al cronograma de la subasta de espectro compatible con 5G

Latinoamérica no suele destacar en el mundo por cumplir sus metas en tiempo y forma y el sector de las telecomunicaciones, en términos generales, no ha logrado ser la excepción a la regla. Los procesos que terminarán con la entrega de espectro compatible con 5G está en agenda de muchos pero solo algunos de los países que son parte del bloque dieron pasos concretos. Uno de ellos en Brasil, sin embargo, los pormenores a resolver cada vez son más y la fecha de la subasta local todavía permanece como casillero a completar por parte de las autoridades. Ahora son las firmas satelitales las que, con sus reclamos, prometen cambios en el cronograma por sexta vez en dos años.

En un breve repaso vale recordar que Brasil iba a poner a disposición de operadores espectro compatible con 5G en 2018. Esa opción fue rápidamente descartada y el año de los hechos cambió a 2019. Pasaron los trimestres y con ellos se fueron también los discursos que apuntaban a la primera mitad del año, primero, y al segundo semestre después como escenario definitivo para el proceso. Luego sería antes de marzo de 2020. No ocurrió. Se pasó para la primera mitad este año y, con el contexto sanitario como argumento agregado, habrá más retrasos. Ya se habla de 2021 pero mientras la fecha permanece en duda, se endurecen debates acerca de los pormenores que deben resolverse antes de que suenen las campanas de oferta.

En el mundillo de la subasta, la discusión sobre qué bandas estarán incluidas es una de las protagonistas. Esto no solo en Brasil pero también allí. Todavía no está dicha la última palabra pero los últimos reportes marcan que serán 3,7 GHz en distintas bandas, contemplando en el combo bloques nacionales y regionales con foco en pequeños prestadores. Habrá un remanente sobre 700 MHz y serían parte de la disputa porciones en 2,5 GHz, en la banda 26 GHz y en 3,5 GHz. Todavía no se sabe a ciencia cierta si se tomará o no en cuenta la idea de que el factor económico no sea el único que se tome en consideración a la hora de evaluar las ofertas.

Algunas semanas atrás, TeleSemana.com registraba la suspensión de los estudios de convivencia entre 5G y las señales abiertas transmitidas por satélite. Se estaban haciendo en Río de Janeiro pero fueron frenadas por decisión de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Este hecho, motivado según las autoridades por la pandemia y sus consecuencias, se observó como otro problema a resolver tan rápido como se pueda para evitar más aplazos. Ahora hablaron las empresas satelitales y, lejos de apagar el fuego, agregaron ingredientes para alcanzar la conclusión de que la subasta difícilmente se completará antes del brindis de fin de año.

La inclusión de espectro usado para servicios satelitales en la subasta no es bien vista por operadores de este tipo. Esto no es nuevo pero sí las declaraciones de sus representantes, que lo observan como una sorpresa poco grata y una determinación inapropiada por la falta de documentos que dimensionen el impacto. “Carece de estudios, debates y análisis. Las consultas anteriores sugerían otro camino”, dijo sobre el tema Luiz Fernando Fernandes, director jurídico-regulatorio de Hispamar, en declaraciones tomadas por Teletime. Otros, en tanto, se ocuparon de enumerar todos los ítems que deben hacer parte de la cuenta por indemnización que, a su criterio, deberían recibir si esto finalmente se convierte en realidad.

El Sindicato Nacional de las Empresas de Telecomunicaciones por Satélite (Sindisat) contrató una consultora para evaluar cuál sería ese resarcimiento “justo”, aseguró su presidente Luiz Otavia Prates. Primero, anotó, “los activos espaciales no depreciados, porque una vez enviado al espacio el satélite solo sirve para aquella finalidad para la que fue lanzado”. Es una pérdida irremediable de la capacidad, porque no hay forma de reprogramar el artefacto, agregaron desde SES. También deben tenerse en cuenta los costos pro rata por derechos y pagos.

“En Estados Unidos, el regulador estuvo tres años discutiendo el tema. Nosotros aquí comenzamos en enero”, agregó Prates en diálogo con el mismo medio. Sumó luego los costos efectivos de migración de bandas al largo listado, no sin antes dejar claro que considera que este valor debería ser distinto según la empresa porque en algunos casos mantienen operación en dos sistemas en simultáneo. También deberán considerarse los ingresos que no serán percibidos por las empresas afectadas por esta determinación.

A todo esto se agrega la “paciencia” explicita de los operadores móviles. Claro, por ejemplo, dijo que no ve mal esperar un tiempo para llevar a cabo la subasta teniendo en cuenta que todavía falta para una cobertura completa de 4G en el país. En esos términos se pronunciaron desde la firma aún antes de la compra de Nextel. TIM y Vivo, en tanto, están ocupados en su acuerdo de compartición y trabajan en los últimos detalles para concretar una oferta conjunta para quedarse con el brazo móvil de Oi, el cuarto del listado celular en cantidad de clientes.

Brasil también demuestra que tener todo listo para 5G no es sencillo y la entrega de espectro, que es solo uno de los puntos a considerar, trae cola suficiente para largos y entretenidos debates. Se espera de este mercado que, junto a México, sean claves para que 5G sea responsable del ocho por ciento de las conexiones móviles en Latinoamérica para 2025. Ya puso fecha probable de subasta Chile y lanzó comercialmente Uruguay, aunque de forma limitada. ¿Podrá Brasil unirse pronto al listado de países con 5G o los contrapuntos seguirán ganando la puja por más tiempo del deseado?