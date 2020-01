Chile acelera plan para licitar espectro 5G y Brasil lo retrasa: ¿cuál es la perspectiva en América Latina?

América Latina está lejos de poder decir que el 2020 será el año de la 5G, como otros jugadores de la industria están interesados en fomentar.

La región debe superar algunos obstáculos antes de pensar en un despliegue de la nueva tecnología móvil. El primero, y quizás más importante, es el espectro. Las licitaciones recientes demostraron que los reguladores no están dispuestos a ceder en su vocación recaudadora y los operadores están en una disyuntiva: por un lado, necesitan del espectro para poder ofrecer nuevos servicios pero, por el otro, deben lidiar con los grandes volúmenes de inversión que requerirá la tecnología 5G. Si a este combo le sumamos que no muchos operadores tienen el respaldo financiero para poder afrontar estas inversiones —recordemos, por ejemplo, que España le acaba de soltar la mano a Telefónica—, la situación parece compleja de resolverse en el corto plazo, a menos que alguno de los protagonistas ceda.

Brasil, que había anunciado la licitación para esta primera mitad de 2020, ahora parece llevar los planes hacia la segunda mitad y ya hay quienes afirman que se retrasará para 2021. De hecho, el propio ministro encargado de los temas de comunicaciones de ese país indicaba que la tecnología recién llegaría a desplegarse en 2022, según publicó el periódico brasieño Folha.

Esta situación se enmarca en un problema de disponibilidad de espectro en bandas medias para 5G y en negociaciones sobre quién debería pagar el costo de evitar las interferencias con los servicios existentes. En el pasado, cuando se migraron servicios de televisión para desplegar 4G, el costo fue pagado por los operadores de telecomunicaciones. Hoy, con una situación financiera más endeble, los operadores no parecen estar dispuestos a cargar con ese gasto. Además, los satélites no quieren ver sus negocios perjudicados y alegan que la 5G traerá interferencia de servicios. Hasta que el país no pueda resolver este conflicto de intereses, los planes de 5G se verán retrasados.

Ecuador es el otro país que tiene planes de licitar espectro en este 2020. La licitación planeada contempla bandas comúnmente utilizadas para 4G —700 MHz y 2,5 MHz— junto con una banda que ya se ha sido definida por la industria para 5G: la de 3,5 GHz. El país buscará tener activa la tecnología entre 2021 y 2022.

En México, en tanto, se esperan también novedades para finales de 2020 sobre una posible licitación que tenga a las bandas de 600 MHz y 3,5 GHz como protagonistas. Además, se contempla la posibilidad de entregar también algún remanente de las licitaciones 4G de AWS o 2,5 GHz.

Colombia acaba de licitar espectro para 4G y, por ahora, no tiene a la 5G entre sus prioridades. En este mercado se esperan algunos cambios con la entrada de Novator, el pedido de recuperación de Avantel y la difícil situación de Telefónica. El corto plazo no parece ser un buen momento para licitar espectro.

En Argentina, el cambio de administración no definió todavía autoridades del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), aunque sí ya está oficializado el encargado de la subsecretaría de Telecomunicaciones, que esta semana está manteniendo las primeras reuniones con los operadores, según consigna iProfesional. La anterior gestión apenas dejó un borrador de Plan de Espectro con recomendaciones de buenas prácticas y análisis de bandas luego de cuatro años de trabajo y una anunciada licitación de remanente de espectro que nunca llegó a concretarse.

En el resto de los países, la situación con 5G es similar: o bien se está en período de análisis de las porciones de espectro disponible —lo que, al igual que las pruebas realizadas por los operadores, hace subir las cifras en relación a “países que están trabajando sobre 5G“—, o bien ni siquiera han empezado a revisar el tema.

El que sí busca ahora poner el pie en el acelerador es Chile, luego de un tiempo de incertidumbre que frenó las inversiones en ese país. Con nuevos topes de espectro y operadores ya decididos a devolver frecuencias, Chile se encamina ahora a ser el primero en licitar espectro para 5G en América Latina.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) dispuso en el sitio web una consulta pública dónde ya señala algunos detalles de lo que podría ser la licitación de 5G. El organismo planea licitar 20 MHz en 700 MHz —aquel bloque que estaba reservado para comunicaciones de emergencia pero luego no se utilizó—, 30 MHz en AWS, 150 MHz en 3,5 GHz, dividido en 15 bloques y un total de 800 MHz en la banda de 28 GHz, dividido en dos bloques de 400 MHz. La consulta está habilitada hasta mediados de febrero, con el objetivo de avanzar en la licitación, luego de siete años de espera.

Así, Chile se propone a ser el primero en entregar espectro y poder liderar la 5G en América Latina, así como en el pasado lo hizo con 4G. Técnicamente, Uruguay fue el primero en lanzar la tecnología, pero habrá que ver si luego de las licitaciones recientes, el país estará en condiciones de lanzar un nuevo concurso para entregar porciones de espectro que habiliten un despliegue más amplio de 5G.

En la región hay algunos operadores con concesiones de espectro en 3,5 GHz que podrían renovarse —como sucedió en México— o atravesar un proceso de refarming para su uso en redes móviles 5G. Sin embargo, la realidad es que América Latina necesita espectro, y las situaciones en los distintos países hacen que las decisiones deban tomar más tiempo que la cuenta. Así, entre estudios y consultas públicas, América Latina busca prepararse para 5G. Sin pausa, pero sin prisa.